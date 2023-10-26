Сенаторы-республиканцы предлагают пока выделить лишь 14 миллиардов долларов на помощь Израилю.

Сенаторы от Республиканской партии представили отдельный законопроект, предусматривающий предоставление помощи Израилю, но не Украине. Как пишет The Wall Street Journal, это демонстрирует конфликт в Конгрессе из-за общего пакета помощи двум странам на 106 миллиардов долларов, предложенного администрацией президента США.

Сенаторы утверждают, что отделение помощи Израилю предотвратит то, что законопроект "застрянет" в Палате представителей, где количество республиканцев, выступающих против финансирования помощи Украине, растет, и сейчас они составляют более половины конференции Республиканской партии.

"Мои коллеги и я твердо убеждены, что любая помощь Израилю не должна использоваться как рычаг для отправки десятков миллиардов долларов в Украину", - сказал один из авторов законопроекта сенатор Роджер Маршалл.

Видео дня

Законопроект сенаторов от Республиканской партии, называемый Законом о дополнительных ассигнованиях Израиля 2023 года, будет предусматривать помощь в размере 14,3 миллиарда долларов. Это включает 10,6 миллиарда долларов военной помощи Израилю через Министерство обороны, включая системы "Железный купол" и "Железный луч", а также средства для пополнения запасов американского оружия, присланного в Израиль, 3,5 миллиарда долларов в виде грантов на продажу военной техники за рубежом и 200 миллионов долларов на помощь в укреплении безопасности для посольства и персонала США в Израиле и эвакуации граждан США в регионе.

Предлагаемый уровень финансирования для Израиля аналогичен 14 миллиардам долларов, запрошенным для Израиля администрацией Байдена. Но администрация вложила эти деньги в более широкий пакет, который также включал 61 миллиард долларов для Украины, около 9 миллиардов долларов на гуманитарную помощь на обоих театрах конфликта, около 2 миллиардов долларов на помощь безопасности в Индийско-Тихоокеанском регионе и 14 миллиардов долларов на безопасность границы.

Ранее в среду Палата представителей наконец избрала спикером Майка Джонсона. Законодатели быстро приняли резолюцию, в которой говорится, что США поддерживают Израиль против ХАМАС.

В то же время отмечается, что Джонсон был среди 117 республиканцев в Палате представителей, которые в сентябре проголосовали против помощи Украине в размере 300 миллионов долларов США.

"Я считаю, что президент получит помощь Украине, но это будет результатом тяжелых переговоров, - сказал член Палаты представителей Дон Бэкон. - Президенту придется доказать свои аргументы".

Помощь Украине от США

Ранее СМИ писали, что запрос президента США Джо Байдена на 106 миллиардов долларов, объединяющий помощь Украине и Израилю, вызвал большие разногласия в Сенате и представители Республиканской партии угрожают заблокировать это предложение или резко изменить его.

В частности, некоторые республиканцы хотят, чтобы Сенат отдельно рассмотрел вопрос об оказании помощи Израилю. Другие предпочли бы финансировать вооружение для Украины вместо гуманитарной помощи или прямой экономической помощи украинскому правительству.

Вас также могут заинтересовать новости: