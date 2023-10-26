Сенаторы от Республиканской партии представили отдельный законопроект, предусматривающий предоставление помощи Израилю, но не Украине. Как пишет The Wall Street Journal, это демонстрирует конфликт в Конгрессе из-за общего пакета помощи двум странам на 106 миллиардов долларов, предложенного администрацией президента США.
Сенаторы утверждают, что отделение помощи Израилю предотвратит то, что законопроект "застрянет" в Палате представителей, где количество республиканцев, выступающих против финансирования помощи Украине, растет, и сейчас они составляют более половины конференции Республиканской партии.
"Мои коллеги и я твердо убеждены, что любая помощь Израилю не должна использоваться как рычаг для отправки десятков миллиардов долларов в Украину", - сказал один из авторов законопроекта сенатор Роджер Маршалл.
Законопроект сенаторов от Республиканской партии, называемый Законом о дополнительных ассигнованиях Израиля 2023 года, будет предусматривать помощь в размере 14,3 миллиарда долларов. Это включает 10,6 миллиарда долларов военной помощи Израилю через Министерство обороны, включая системы "Железный купол" и "Железный луч", а также средства для пополнения запасов американского оружия, присланного в Израиль, 3,5 миллиарда долларов в виде грантов на продажу военной техники за рубежом и 200 миллионов долларов на помощь в укреплении безопасности для посольства и персонала США в Израиле и эвакуации граждан США в регионе.
Предлагаемый уровень финансирования для Израиля аналогичен 14 миллиардам долларов, запрошенным для Израиля администрацией Байдена. Но администрация вложила эти деньги в более широкий пакет, который также включал 61 миллиард долларов для Украины, около 9 миллиардов долларов на гуманитарную помощь на обоих театрах конфликта, около 2 миллиардов долларов на помощь безопасности в Индийско-Тихоокеанском регионе и 14 миллиардов долларов на безопасность границы.
Ранее в среду Палата представителей наконец избрала спикером Майка Джонсона. Законодатели быстро приняли резолюцию, в которой говорится, что США поддерживают Израиль против ХАМАС.
В то же время отмечается, что Джонсон был среди 117 республиканцев в Палате представителей, которые в сентябре проголосовали против помощи Украине в размере 300 миллионов долларов США.
"Я считаю, что президент получит помощь Украине, но это будет результатом тяжелых переговоров, - сказал член Палаты представителей Дон Бэкон. - Президенту придется доказать свои аргументы".
Помощь Украине от США
Ранее СМИ писали, что запрос президента США Джо Байдена на 106 миллиардов долларов, объединяющий помощь Украине и Израилю, вызвал большие разногласия в Сенате и представители Республиканской партии угрожают заблокировать это предложение или резко изменить его.
В частности, некоторые республиканцы хотят, чтобы Сенат отдельно рассмотрел вопрос об оказании помощи Израилю. Другие предпочли бы финансировать вооружение для Украины вместо гуманитарной помощи или прямой экономической помощи украинскому правительству.