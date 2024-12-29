Поляки готовы увеличить производство энергии у себя, чтобы покрыть украинский дефицит.

Если премьер-министр Словакии Роберт Фицо реализует свою угрозу прекратить поставки электроэнергии в Украину, Польша готова компенсировать разницу собственными поставками. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного польского чиновника, имя которого не называется.

Отмечается, что Польша готова увеличить внутреннее производство электроэнергии, чтобы поставить Украине столько, сколько она потребует в случае остановки поставок из Словакии.

Заверения Варшавы прозвучали на фоне обострения спора между Киевом и Братиславой относительно будущего транзита газа через Украину. Как отмечает Bloomberg, даже на исходе третьего года полномасштабной войны Словакия все еще полагается на дешевый газ от "Газпрома", чем подрывает стремление Европейского Союза уменьшить зависимость от российских энергоносителей.

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Европейская комиссия, которая до войны помогала заключать транзитные соглашения между Киевом и Москвой, самоустранилась от нынешней ситуации. Там отмечают, что уровень запасов газа в регионе высок, поэтому у Словакии есть альтернативные источники его получения, кроме России.

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