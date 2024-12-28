Александр Харченко считает, что ситуация не будет критической.

Скандальное заявление словацкого премьер-министра Роберта Фицо о прекращении поставок электроэнергии в Украину не скажется на ее энергообеспечении. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"На мой взгляд, серьезных угроз обещание Фицо прервать электроснабжение в Украину реально не несет. Те объемы, которые Украина сегодня выбирает из Европейского союза, мы легко сможем компенсировать через другое подключение", - считает специалист.

Слова специалиста подтвердили другие источники в отрасли.

Видео дня

Они считают, что наша страна может получать до 2,1 ГВт электроэнергии из Евросоюза через Румынию, Венгрию, Словакию и Польшу. Даже если одна из этих стран не будет поставлять электроэнергию, остальные три компенсируют ее недостаток.

Транзит российского газа - главные новости

Напомним, недавно словацкий премьер Фицо заявил, что Братислава может прекратить поставки электроэнергии Киеву. Заявление было сделано на фоне ожидаемого прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января. Словакия жестко критикует Украину за это решение, поскольку она рискует понести существенные экономические потери.

Отметим также, что в этом месяце Зеленский поставил окончательную точку в вопросе транзита. Президент заявил, что в Киеве не позволят осуществлять транзит российского газа через украинскую территорию, поскольку не хотят, чтобы Москва таким образом зарабатывала деньги на войну.

Вас также могут заинтересовать новости: