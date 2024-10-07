Польша и ее соседи готовятся к тому, чтобы сражаться с Россией в одиночку, отмечает аналитик.

Министр иностранных дел Польши Радек Сикорский заявил, что Польша "конституционно обязана" сбивать ракеты, направляющиеся на ее территорию, однако НАТО запрещает это делать. Как пишет обозреватель The Times Эдвард Лукас, если Россия вызывает у приграничных стран НАТО страх, то Америка – разочарование из-за своей нерешительной позиции.

"Некоторые представители приграничных государств считают, что несколько лет назад США ответили на серьезную российскую кибератаку кратковременным отключением электричества в Москве. Они хотели бы получить такой же сильный ответ на гораздо более частые атаки на них", - отмечает аналитик.

Как заявил главный дипломат Литвы Габриэлюс Ландсбергис, у США "есть средства, чтобы проводить реальные красные линии, когда они этого хотят, так почему мы не можем сделать это для НАТО?"

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Аналитик отмечает, что, хотя Польша а также страны Балтии и Скандинавии надеются, что Украина сможет победить, и оказывают ей огромную помощь, однако они опасаются, что Россия может одержать победу благодаря своей численности:

"Как бы ни закончилась война, через пару лет Россия будет готова к новой войне. НАТО не готово к этому, у него нет достаточных запасов, планов и оружия... Поэтому Польша и ее региональные союзники спешно готовятся к худшему и к тому, чтобы в случае необходимости сражаться в одиночку".

Защита украинского неба

Как сообщал УНИАН, Украина и Польша стремятся разработать механизм совместного сбивания российских ракет и дронов над территорией Украины. В Польше отмечают, что по этому поводу будут говорить со странами-членами НАТО.

В то же время, представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби отметил, что эскалация конфликта не была бы полезной ни для Украины, ни для Польши.

Впоследствии Сикорский заявил, что считает, что Польша имеет право сбивать российские ракеты в украинском воздушном пространстве, если они угрожают атомным электростанциям.

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