Он віразил уверенность, что мир уже никогда не будет таким, как раньше.

Европейские политические системы переживают "глубокий кризис", и для стран Европы наступает новый исторический этап, которій сильно отличается от предыдущего.

Как пишет Euractiv, по словам португильского лидера, Европа находится в конце одного исторического цикла и начале другого. Европейские страны находятся в моменте, когда мир меняется, имея ввиду будущие президентские выборы в США.

"Он [мир] не будет таким же после изменений в Китае. Он не будет таким же в позиционировании РФ или новых государств в Южной Африке, Бразилии, Турции и Индии, он не будет таким же", – выразил уверенность Ребелу де Соуза. Видео дня

Президент отметил, что в условиях неопределенности возникает больше конфликтов, поэтому важно бороться за мир не только в Европе, но и в других регионах.

Он также отметил, что европейские политические системы были созданы в другое время и сейчас продолжают функционировать по инерции. Они не успевают за современными вызовами. Старая политическая система исчерпала свой ресурс, и это является серьезной проблемой для Европы, отметил португальский президент.

Ребелу де Соуза также предупредил, что европейские страны теряют влияние и не могут сохранить лидерство по решению ряда вопросов.

Марселу Ребелу ди Соуза

В 2016 году Марселу Ребелу ди Соуза был избран президентом Португалии на пятилетний срок. А в 2021 году его переизбрали на этот пост.

Летом 2020 года стало известно, что президент Португалии помог спасти из воды двух девушек. Лодка, в которой были отдыхающие, перевернулась. Течение сносило их дальше от пляжа - поэтому президент, известный как умелый пловец, и еще один отдыхающий помогли дамам. Марселу Ребелу де Соуза легко общается с гражданами, его неоднократно замечали на пляжах, в магазинах или в кино.

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