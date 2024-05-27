Глава государства проведет встречи с президентом и премьер-министром Португалии.

После визита в Испанию президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 мая, посетит также соседнюю Португалию. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Португалии.

Отмечается, что Зеленский посетит Португалию по приглашению ее президента Марсело Ребелу ди Соузы и премьер-министра Луиса Монтенегро. С ними запланированы встречи.

Рабочий визит Зеленского является частью общего намерения по углублению отношений между странами с особым вниманием на укреплении сотрудничества в области безопасности и обороны.

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Этот визит станет возможностью для Португалии еще раз подтвердить приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также сохранению политической, военной, финансовой и гуманитарной поддержки для Украины, говорится в сообщении.

Визит Зеленского в Испанию

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 мая, Зеленский посетил Испанию. В Мадриде совместно с премьер-министром Испании Педро Санчесом было заключено Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Испания до 2027 года предоставит 5 млрд евро на закупку оружия для Украины через Европейский фонд мира. В этом году Испания запланировала выделить 1 млрд евро на военную поддержку Украины.

Зеленский отметил, что сегодня обсудил с премьером Испании дальнейшее усиление украинской противовоздушной обороны и то, как Испания может этому помочь.

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