Таким образом, согласно заявлению правоохранителей, они ответили на обвинения в распылении "газа с инфекцией".

Литовская полиция ответила шуткой на сообщения о том, что правоохранители действовали незаконно на протестах 10 августа.

В тот день около здания парламента Литвы прошла акция против введения санитарных COVID-паспортов и начались беспорядки. Правоохранители применили слезоточивый газ. Как пишет Delfi, позже настроенные против вакцинации пользователи социальных сетей стали распространять сообщения о якобы незаконных действиях полиции.

Вечером 18 августа полицейские опубликовали на своей странице в Facebook ответный пост, пошутив, что в случае чего обещают применить "газ с вакциной".

"Создателям и последователям теорий заговора, а также всем, кто в них верит: если 10 августа полиция применила газ с инфекцией, сообщаем, что в следующий раз (при необходимости) будет использован газ с вакциной", - говорится в посте.

Во время беспорядков 10 августа пострадали 18 правоохранителей. 26 человек, подозреваемых в организации беспорядков, задержаны. При этом одного из задержанных подозревают еще и в хранении наркотических или психотропных веществ.

Кроме того, начато расследование по статье незаконный сбор информации о жизни частного лица - после того как в социальных сетях просили за вознаграждение раскрыть личности правоохранителей, участвовавших в подавлении беспорядков.

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Автор: Катерина Комолова