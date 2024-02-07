Европа должна срочно увеличить поставки Украине боеприпасов и оружия, а также расширить учения для украинской армии.

Европа должна срочно увеличить поставки Украине боеприпасов и оружия, а также расширить учения для украинской армии, чтобы Киев мог не просто защищать территорию, которую он сейчас контролирует, но и фактически переломить ход войны в 2025 году. Такое мнение в своей колонке для The Guardian высказал историк, политический обозреватель Тимоти Гартон Эш.

По его словам, это должно быть целью Европы, даже если экс-президенту США, одному из главных претендентов на пост нового главы Белого дома Дональду Трампу удастся приостановить поддержку Вашингтоном Украины и заключить соглашение с лидером РФ Владимиром Путиным.

"Во-вторых, Европа должна сделать больше для собственной обычной обороны. В отличие от первого президентства Трампа, его второе тщательно готовится с детальными планами, разработанными дружественными аналитическими центрами", - отмечает автор.

По его убеждению, Европа все еще зависит от США в отношении своей обороны - более того: Европа зависит от НАТО в отношении своей обороны, а НАТО зависит от доверия к гарантиям статьи 5 от США. Как известно, она обязывает НАТО использовать вооруженную силу, если союзник по Альянсу подвергается нападению.

"Так где же будет Европа, если президент Трамп не "сочтет нужным" защитить Эстонию? Или если Путин больше не верит – возможно, просчитался, как он сделал это в отношении Украины – что Вашингтон так и сделает? Если Европа хочет защитить себя, она должна создать армии, к которым люди хотят присоединиться", - резюмирует Гартон Эш.

Военная помощь ЕС Украине - последние новости

На днях европейские лидеры откровенно обратились к коллегам по ЕС относительно вооружения Украины. В письме главы правительств Германии, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов призвали друзей и партнеров Киева снова взять на себя обязательства по устойчивой долгосрочной военной поддержке Украины как общей европейской ответственности.

Также УНИАН сообщал, что ЕС может задержать поставки оружия Украине из-за позиции Германии.

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