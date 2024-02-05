Берлин настаивает на введении других правил относительно того, как должно работать финансирование.

Немецкая оппозиция предложенной реформе фонда военной поддержки ЕС рискует задержать поставки оружия в Украину, пишет Financial Times со ссылкой на официальных лиц.

Отмечается, что Европейский фонд мира – это фонд размером 12 млрд евро, созданный вне бюджета ЕС и основанный на вкладах стран-членов в зависимости от размера экономик. Он был исчерпан после возмещения 5,6 млрд евро столицам ЕС за оружие, которое они отправили в Украину за почти два года войны в Украине.

В то же время, по словам журналистов, фонд нуждается в дополнительном финансировании, чтобы была возможность частично возместить расходы на поставки оружия. Однако предложенное вливание в размере 5 млрд евро задерживается, поскольку страны спорят о том, как реформировать фонд, чтобы он лучше соответствовал потребностям Украины и помогал европейской вооруженной промышленности.

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"Брюссель говорит: сначала заплати, потом верни, – сказал один из чиновников ЕС, участвовавший в переговорах. Но Германия и другие страны, выступающие за отказ от модели возмещения, "утверждают, что они не должны этого делать", – говорится в статье.

Указано, что Берлин находится под жесткими финансовыми ограничениями и требует, чтобы стоимость оружия, которое он поставляет Киеву на двусторонней основе, зачислялась в счет его доли в фонде. Меньшие страны считают, что это резко уменьшит размер фонда.

По словам информированных людей, на саммите канцлер Германии Олаф Шольц настаивал на том, что соглашение о предложенной реформе фонда должно включать "предложения", сделанные странами-членами. После саммита Шольц заявил, что решение Германии будет "учитывать национальные взносы, которые предоставляются Украине".

Реформа фонда, о которой говорили накануне саммита, имеет целью достичь "более структурированного, эффективного и прагматичного" способа финансирования вооружений для Украины, говорится в документе, с которым ознакомилась газета Financial Times.

В частности, крупные вкладчики фонда утверждают, что меньшие страны, такие как страны Балтии, получили большие возмещения за отправку устаревшего вооружения советских времен в Украину и использовали эти деньги для модернизации своего собственного вооружения.

Авторы статьи указывают, что вторым спорным вопросом является скорость, с которой фонд перейдет от возмещения расходов странам к финансированию контрактов на поставку вооружений. Страны с крупной военной промышленностью, такие как Германия и Франция, настаивают на скорейших изменениях и "будут крупнейшими бенефициарами. Другие очень хорошо это осознают", сказал чиновник ЕС.

В нынешнем предложении говорится, что "возмещение двусторонних поставок будет постепенно отменено после переходного периода". Большинство выступает за то, чтобы существующая модель применялась как минимум до 2024 года, а финансирование было увеличено в следующем году.

По данным издания, чиновники, участвующие в переговорах, говорят, что они работают над тем, чтобы найти компромиссное решение до конца февраля.

Оружие для Украины

Ранее УНИАН писал, что внешнеполитическое ведомство Евросоюза представило государствам-членам предложение по реорганизации фонда, который оказывает военную поддержку Украине. Это связано с тем, что ЕС переходит от предоставления оружия из имеющихся запасов к закупке нового.

В выводах лидеров ЕС, одобренных на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе, указано, что главы государств и правительств членов ЕС ожидают, что до начала марта 2024 года Совет ЕС поддержит предложение о создании Фонда помощи Украины как составляющей европейского фонда мира, из которого осуществляются закупки оружия для Украины.

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