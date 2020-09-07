Министр иностранных дел Литвы сравнил ситуацию в Беларуси со сталинским террором.

В Евросоюзе прокомментировали похищение ряда оппозиционных лидеров в Минске. Среди похищенных - член президиума Координационного совета Мария Колесникова.

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Как сообщает TUT.by, на исчезновение оппозиционного лидера отреагировал верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель.

«Произвольные аресты и похищения людей по политическим мотивам в Беларуси, в том числе жестокие действия сегодня утром в отношении Андрея Егорова, Ирины Сухий и Марии Колесниковой, недопустимы. Власти должны прекратить запугивать граждан и нарушать собственные законы и обязательства», - указал он.

В свою очередь, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сравнил ситуацию в Беларуси со сталинским террором.

«Вместо того, чтобы общаться с жителями Беларуси, уходящая власть пытается цинично устранять по одному. Похищение Колесниковой в Минске — позор. В 21 веке применяются сталинские методы НКВД. Она должна быть немедленно освобождена», – заявил он.

Похищение Колесниковой: что известно

По словам очевидцев, сегодня около 10:05 неизвестные посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сказал, что Мария была одна в центре города по делам. О ее исчезновении Родненков узнал от СМИ, и стал выяснять, где находится Мария. В 11:00 телефон Родненкова также стал недоступен.

Появилась также информация о задержании члена Координационного совета оппозиции Андрея Егорова. Накануне во время протестных акций задержана и руководитель общественного экологического объединения "Экодом" Ирина Сухий.

Минская милиция заявляет, что не задерживала Марию Колесникову. Официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова заявила, что пока ничего не может сообщить о предполагаемом задержании члена президиума КС.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многие из них при задержании и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси. 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией. 6 сентября в Беларуси прошел "Марш единства", в котором приняли участие более 100 тыс. человек.

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Автор: Дмитрий Захаров