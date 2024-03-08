Процесс изучения обломков требует много времени.

Офицер Службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Александр Олехнович объяснил, почему пока невозможно назвать точные данные по применению российскими оккупантами боеприпасов из Северной Кореи.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, что известно о применении врагом баллистического оружия, которое он получает из Северной Кореи.

"Наши правоохранительные органы подтверждают. Но сказать, сколько ракет уже было применено, как часто они их применяют, мы не можем. Потому что сам процесс изучения обломков довольно трудоемкий и требует много времени", - отметил Олехнович.

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Он добавил, что экспертам нужно изучить каждый обломок и по возможности составить эту ракету из обломков. И только после этого можно уже определить, какой это тип ракеты был.

"Поэтому мы говорим просто: баллистика. Это может быть С-300, это может быть "Искандер", это может быть корейская какая-то ракета. Дальше уже экспертиза покажет. Но случаи такие уже были", - сказал офицер.

Олехнович также отметил, что оружие, которое летит по баллистической траектории, - это сейчас для врага "самый безопасный" путь атаки. "Самолеты они уже начали меньше использовать, а вот баллистика - их установки не входят в зону риска или входят минимально. И довольно безопасно могут атаковать наши города, нашу инфраструктуру именно баллистикой", - отметил он.

Северокорейские ракеты в России - что известно

Как сообщал УНИАН, осенью прошлого года у российских оккупантов начали появляться снаряды северокорейского производства. Это, вероятно, стало результатом прямых договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время их личной встречи в сентябре.

По оценкам аналитиков, Россия получила по меньшей мере миллион корейских снарядов, а возможно, и больше. Также Россия получила некоторое количество баллистических ракет из КНДР. По меньшей мере 20 ракет уже было выпущено по территории Украины.

В то же время данные спутникового мониторинга, которые в конце февраля анализирует южнокорейское издание NK Pro, указывают на то, что КНДР, вероятно, приостановила поставки артиллерийских снарядов в Россию.

Отмечается, что несколько российских судов с осени прошлого года выполняли регулярные рейсы между портами Северной Кореи и России, перевозя контейнеры, как считается, с боеприпасами. Однако уже три недели эти перевозки не осуществляются.

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