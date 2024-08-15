План из бара: 'Северные потоки' взорвали шестеро 'друзей' на арендованной яхте, - WSJ

Украинская операция стоила около 300 тысяч долларов.

Российские "Северные потоки" взорвала диверсионная группа украинцев на прогулочной яхте.

Как говорится в материале The Wall Street Journal, идею о подрыве газопроводов придумали украинские высокопоставленные чиновники и влиятельные бизнесмены во время вечеринки в баре. План решили реализовать дешевым и простым методом.

Украинская операция стоила около 300 тысяч долларов, по словам людей, которые в ней участвовали. Группа взяла в аренду через подставку польское туристическое агентство небольшую яхту. На борту был экипаж из шести человек.

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"Я всегда смеюсь, когда читаю спекуляции в СМИ о какой-то масштабной операции с участием спецслужб, подводных лодок, беспилотников и спутников. Все это было результатом ночи с крепкой выпивкой и железной решимости горстки людей, которые имели смелость рисковать жизнью за свою страну", - сказал один из офицеров, участвовавших в заговоре.

После соглашения в мае 2022 года между бизнесменами и военными было договорено, что первые будут финансировать и помогать в реализации проекта. Куратором миссии был действующий генерал с опытом проведения специальных операций. Он подчинялся непосредственно Залужному. Один из участников назвал миссию "государственно-частным партнерством".

Генерал, который командовал операцией, привлек к координации атаки нескольких лучших офицеров специальных операций Украины, которые имеют опыт организации тайных миссий высокого риска против России.

Одним из них был полковник СБУ Роман Червинский. Он отказался комментировать дело Nord Stream, заявив, что не уполномочен говорить об этом.

Червинский и диверсионная группа сначала изучали более старый, детально разработанный план подрыва трубопровода, разработанный украинской разведкой и западными экспертами в 2014 году.

Отбросив эту идею из-за ее стоимости и сложности, планировщики остановились на использовании небольшой парусной лодки и команды из шести человек - сочетание опытных солдат и гражданских лиц с опытом мореплавания.

В сентябре 2022 года заговорщики арендовали прогулочную яхту под названием "Андромеда". Один член экипажа был опытным капитаном, а четверо были опытными глубоководными дайверами. В состав экипажа входили гражданские лица, одна из которых была женщина лет 30, которая частным образом обучалась дайвингу. Ее подобрали за навыки, а также для того, чтобы придать больше правдоподобия маскировке экипажа под друзей во время отпуска.

Капитан взял короткий отпуск из своего подразделения, которое вело боевые действия на фронте на юго-востоке Украины, его командир об операции не знал.

Вооружившись лишь оборудованием для дайвинга, спутниковой навигацией, портативным гидролокатором и открытыми картами морского дна, на которых показано расположение трубопроводов, команда отправилась в путь. Четверо водолазов работали парами. Работая в кромешной темноте, ледяной воде, они работали с мощным взрывчатым веществом HMX подключенным к детонаторам с таймером. Небольшого количества легкого взрывчатого вещества было бы достаточно, чтобы разорвать трубы высокого давления.

Плохая погода заставила экипаж сделать незапланированную остановку в шведском порту Сандхамн. Один водолаз случайно сбросил взрывное устройство на дно моря. Экипаж коротко обсудил, стоит ли прекратить операцию из-за плохой погоды, но шторм вскоре утих.

Очевидцы на других яхтах, пришвартованных в Сандхамне, отмечали, что "Андромеда" была единственной лодкой, на мачте которой подняли маленький украинский флаг.

Атака вывела из строя три из четырех трубопроводов, цены на энергоносители в Европе резко подскочили.

Подрыв "Северного потока": последние новости

Как писал УНИАН, накануне немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины по делу о подрыве "Северного потока". Мужчина по имени Владимир С., которого разыскивают власти ФРГ, до сих пор жил в Польше и был инструктором по дайвингу. Еще двух граждан Украины, имена которых не называются, также считают подозреваемыми в подрыве газопровода. Вероятно, они участвовали в подрыве как водолазы.

Как выяснилось, польские правоохранители не успели арестовать подозреваемого, поскольку он вернулся в Украину.

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