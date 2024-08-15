По информации СМИ, главком Залужный проигнорировал приказ и не стал отменять операцию.

Президент Украины Владимир Зеленский изначально одобрил план подрыва "Северных путей". Все договоренности были устными, чтобы избежать бумажного следа.

Как сообщает The Wall Street Journal, четыре высокопоставленных чиновника по вопросам обороны и безопасности Украины, которые либо участвовали в сговоре, либо были непосредственно осведомлены о нем, заявили, что трубопроводы были законной мишенью в оборонной войне Украины против России.

В июне прокуратура Германии тихо выдала первый ордер на арест украинского профессионального инструктора по дайвингу за его якобы причастность к этому делу. Сейчас немецкое расследование сосредоточено на Залужном и его помощниках, хотя у них нет доказательств, которые можно было бы представить в суде, говорят источники.

Видео дня

Куратором миссии был действующий генерал с опытом проведения специальных операций. Он подчинялся непосредственно Залужному. Через несколько дней Зеленский одобрил план. Все договоренности были сделаны устно, но в следующем месяце нидерландская военная разведка MIVD узнала о заговоре и предупредила ЦРУ, по словам нескольких источников. Официальные лица США немедленно проинформировали Германию.

ЦРУ предупредило офис Зеленского о необходимости прекращения операции. Украинский президент приказал Залужному отменить все планы, но генерал проигнорировал приказ, его команда изменила первоначальный план.

Зеленский после подрывов разозлился и вызвал Залужного на совещание, но генерал отмахнулся от его критики. Залужный сказал Зеленскому, что диверсионная группа после отправки осталась без связи, и ее нельзя было отозвать, поскольку любой контакт с ними мог скомпрометировать операцию.

"Ему (Зеленскому - УНИАН) сказали, что это похоже на торпеду - как только вы стреляете ею по врагу, вы не можете ее остановить, она просто продолжает двигаться, пока не ударит", - сказал старший офицер, знакомый с разговором.

Генерал Залужный, ныне посол Украины в Соединенном Королевстве, заявил изданию, что ему ничего не известно ни об одной такой операции, и что любые предположения об обратном являются "простой провокацией". Вооруженные силы Украины, добавил он, не уполномочены выполнять зарубежные миссии, и поэтому он не будет привлечен.

Высокопоставленный чиновник СБУ также отрицает причастность своего правительства к диверсии и заявил, что Зеленский, в частности, "не одобрял осуществление любых подобных действий на территории третьих стран и не издавал соответствующих приказов".

Подрыв "Северного потока": последние новости

Как писал УНИАН, накануне немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины по делу о подрыве "Северного потока". Мужчина по имени Владимир С., которого разыскивают власти ФРГ, до сих пор жил в Польше и был инструктором по дайвингу. Еще двух граждан Украины, имена которых не называются, также считают подозреваемыми в подрыве газопровода. Вероятно, они участвовали в подрыве как водолазы.

Как выяснилось, польские правоохранители не успели арестовать подозреваемого, поскольку он вернулся в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: