Президент Украины Владимир Зеленский изначально одобрил план подрыва "Северных путей". Все договоренности были устными, чтобы избежать бумажного следа.
Как сообщает The Wall Street Journal, четыре высокопоставленных чиновника по вопросам обороны и безопасности Украины, которые либо участвовали в сговоре, либо были непосредственно осведомлены о нем, заявили, что трубопроводы были законной мишенью в оборонной войне Украины против России.
В июне прокуратура Германии тихо выдала первый ордер на арест украинского профессионального инструктора по дайвингу за его якобы причастность к этому делу. Сейчас немецкое расследование сосредоточено на Залужном и его помощниках, хотя у них нет доказательств, которые можно было бы представить в суде, говорят источники.
Куратором миссии был действующий генерал с опытом проведения специальных операций. Он подчинялся непосредственно Залужному. Через несколько дней Зеленский одобрил план. Все договоренности были сделаны устно, но в следующем месяце нидерландская военная разведка MIVD узнала о заговоре и предупредила ЦРУ, по словам нескольких источников. Официальные лица США немедленно проинформировали Германию.
ЦРУ предупредило офис Зеленского о необходимости прекращения операции. Украинский президент приказал Залужному отменить все планы, но генерал проигнорировал приказ, его команда изменила первоначальный план.
Зеленский после подрывов разозлился и вызвал Залужного на совещание, но генерал отмахнулся от его критики. Залужный сказал Зеленскому, что диверсионная группа после отправки осталась без связи, и ее нельзя было отозвать, поскольку любой контакт с ними мог скомпрометировать операцию.
"Ему (Зеленскому - УНИАН) сказали, что это похоже на торпеду - как только вы стреляете ею по врагу, вы не можете ее остановить, она просто продолжает двигаться, пока не ударит", - сказал старший офицер, знакомый с разговором.
Генерал Залужный, ныне посол Украины в Соединенном Королевстве, заявил изданию, что ему ничего не известно ни об одной такой операции, и что любые предположения об обратном являются "простой провокацией". Вооруженные силы Украины, добавил он, не уполномочены выполнять зарубежные миссии, и поэтому он не будет привлечен.
Высокопоставленный чиновник СБУ также отрицает причастность своего правительства к диверсии и заявил, что Зеленский, в частности, "не одобрял осуществление любых подобных действий на территории третьих стран и не издавал соответствующих приказов".
Подрыв "Северного потока": последние новости
Как писал УНИАН, накануне немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины по делу о подрыве "Северного потока". Мужчина по имени Владимир С., которого разыскивают власти ФРГ, до сих пор жил в Польше и был инструктором по дайвингу. Еще двух граждан Украины, имена которых не называются, также считают подозреваемыми в подрыве газопровода. Вероятно, они участвовали в подрыве как водолазы.
Как выяснилось, польские правоохранители не успели арестовать подозреваемого, поскольку он вернулся в Украину.