Лидер белорусской оппозиции надеется на возобновление протестов весной.

Экс-кандидат в президенты Беларуси и главная конкурентка Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила, что оппозиция в Беларуси "потеряла улицы" и у них нет возможности бороться с насилием режима против протестующих. Но выразила надежду, что активисты продолжат акции уже этой весной.

Читайте такжеУкраина возмущена притеснениями и репрессиями против журналистов в Беларуси - заявление министровОб этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на интервью Тихановской изданию Le Temps.

Тихановская заявила, что "белорусы устали и боятся", но "сегодня мы строим структуры для завтрашней борьбы". Она допустила, что акции протеста против Александра Лукашенко возобновятся весной.

"Наша стратегия заключается в том, чтобы лучше организоваться, оказывать постоянное давление на режим, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова, возможно, весной", - сказала Тихановская.

В то же время она заявила: "Я должен признать, что мы потеряли улицу, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих у них есть оружие, у них есть сила, так что да, сейчас, кажется, что мы проиграли".

Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси "расшатывают извне", в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Он неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси якобы расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификацию президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси. 19 ноября министры иностранных дел стран ЕС договорились начать подготовку к введению третьего этапа санкций.

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Автор: УНИАН