Согласно заявлению китайской стороны, между президентами состоялся "откровенный и обстоятельный" диалог.

В четверг, 28 июля, председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Как сообщает китайское государственное правительственное агентство новостей Синьхуа, обсуждали китайско-американские отношениям и вопросы, представляющим взаимный интерес.

В частности, речь шла о Тайване. Си Цзиньпин подчеркнул принципиальную позицию Китая по тайваньскому вопросу, заявив, что КНР выступает против независимости Тайваня и вмешательства внешних сил в ситуацию в любой форме.

Председатель КНР заявил Байдену, мол, более 1,4 миллиарда китайцев твердо намерены решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая.

Он заявил, что "общественное мнение нельзя нарушать", и пригрозил американскому президенту, сказав, что "играя с огнем, вы подожжете себя".

Согласно заявлению китайской стороны, "главы двух государств сочли звонок откровенным и обстоятельным, договорились поддерживать связь и поручили рабочим группам двух сторон продолжать общение и сотрудничество в этих целях".

Как сообщалось ранее, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявляла, что намеревается посетить Тайвань после 1 августа. Пелоси станет самым высокопоставленным политиком США, посетившим страну за 25 лет, если визит состоится.

Китай заявил, что ответит "решительными мерами", если Пелоси отправится на Тайвань.

Джо Байден не поддержал идею Пелоси. Он сказал, что министерство обороны США против посещения Тайваня американскими официальными лицами.

"Военные считают, что сейчас это не очень хорошая идея", — сказал он журналистам в среду вечером.

Дебаты о том, следует ли Пелоси посетить Тайвань, развернулись на фоне растущей обеспокоенности по поводу того, что Пекин может пойти на военные действия против демократичного Тайваня.

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