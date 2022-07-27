Переговоры лидеров запланированы на четверг, 28 июля.

Президент США Джо Байден запланировал телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином на 28 июля. Переговоры пройдут на фоне угроз Минобороны Китая принять "решительные меры" из-за визита спикера Палаты представителей Пелоси на Тайвань.

Об этом пишет Wall Street Journal.

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, лидеры обсудят ситуацию вокруг Тайваня и Украины.

"Все, от напряженности вокруг Тайваня до войны на Украине, а также того, как нам лучше справляться с конкуренцией между нашими двумя странами, особенно в экономической сфере", - отметил Кирби.

Это будет пятый разговор Байдена и Си Цзиньпина. Кирби отметил, что агрессивная риторика Пекина относительно возможного визита Пелоси нагнетает ситуацию.

В тот же время пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что обсуждается вопрос о поднятии некоторых тарифов на ввоз товаров из Китая для стимулирования экономики США.

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань - что известно

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси намеревается посетить Тайвань после празднования годовщины основания Народно-освободительной армии Китая 1 августа и за несколько месяцев до проведения 20-го съезда Коммунистической партии. Ожидается, что на съезде президент Си Цзиньпин будет претендовать на третий срок в качестве лидера.

Пелоси станет самым высокопоставленным политиком США, посетившим страну за 25 лет, если визит состоится.

В среду, 20 июля, офис Пелоси заявил, что в соответствии с протоколами безопасности визит не подтверждался и не отклонялся заранее.

Китай заявил, что ответит "решительными мерами", если Пелоси отправится на Тайвань.

Руспубликанец Майк Галлахер раскритиковал позицию Байдена по этому вопросу и призвал Пелоси совершить эту поездку.

Дебаты о том, следует ли Пелоси посетить Тайвань, развернулись на фоне растущей обеспокоенности по поводу того, что Пекин может пойти на военные действия против демократичного Тайваня.

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