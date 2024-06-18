Премьер-министр Нидерландов является главным претендентом на должность главы Альянса.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который покидает свой пост, разговаривал со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном в кулуарах ужина ЕС и пообещал тому, что может отказаться от деятельности НАТО в поддержку Украины в обмен на снятие вето с его кандидатуры на должность генсека Альянса. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, Орбан якобы принял это предложение. При этом он также требовал от Рютте извинений за его "проблематичные" мысли относительно Венгрии, но это условие "было тихо отменено".

Ранее Рютте конфликтовал с Орбаном из-за жестких взглядов последнего на гомосексуализм и судебные реформы в Венгрии.

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Премьер-министр Нидерландов, который, вероятно, покинет пост в июле после формирования нового правительства в Гааге, уже имеет поддержку президента США Джо Байдена на посту генерального секретаря НАТО. Таким образом после объявления Словакией поддержки Рютте неопределенной остается позиция только одного из 32 членов НАТО - Румынии.

В то же время, по словам Рютте, новое правительство Нидерландов, в состав которого входит его либеральная партия, а также лидер ультраправых Герт Вилдерс, будет продолжать поддерживать Украину.

"Что касается внешней политики, новый Кабинет министров будет полностью продолжать курс на Европу и НАТО с Украиной. Изменений не будет", - сказал он.

Рютте - главный претендент на должность генсека НАТО

В апреле премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал на шаг ближе к тому, чтобы возглавить НАТО. Турция сняла свои возражения относительно кандидатуры голландского премьера.

Ранее УНИАН сообщал, что заявка Рютте на лидерство в НАТО противоречит требованиям Восточной Европы. В частности, по информации Bloomberg, Рютте нужно заручиться поддержкой своей кандидатуры со стороны Венгрии, Румынии, Словакии и Турции. Те, в свою очередь, выступают за увеличение представительства региона в руководстве Альянса.

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