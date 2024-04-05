Турция стремится сделать так, чтобы новый генеральный секретарь не имел предвзятого отношения к членам альянса в Евросоюзе.

Премьер Нидерландов Марк Рютте, претендующий на пост генерального секретаря НАТО сталкивается с давлением со стороны некоторых восточноевропейских стран, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Рютте нужно заручиться поддержкой своей кандидатуры со стороны Венгрии, Румынии, Словакии и Турции. Они, в свою очередь, выступают за увеличение представительства региона в руководстве альянса.

Bloomberg отмечает, что страны Восточной Европы в рамках частных переговоров поставили перед Рютте вопрос о географическом представительстве региона в руководстве НАТО.

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По словам источников агентства, Рютте заверил представителей стран, что этот вопрос находится в поле его зрения. По данным Bloomberg, Турция в этом вопросе стремится сделать так, чтобы новый генеральный секретарь не имел предвзятого отношения к членам альянса в Евросоюзе.

Рютте хочет стать главой НАТО - детали

В феврале кандидатуру Марка Рютте официально поддержали Германия, США и Великобритания. Источники Reuters писали, что кандидатуру также поддержала Франция. Срок полномочий нынешнего генерального секретаря Йенса Столтенберга истекает в октябре.

Дипломаты альянса были уверены, что следующего руководителя выберут в течение первой недели апреля по случаю встречи министров иностранных дел НАТО и празднования 75-й годовщины его основания. Однако неожиданное появление кандидатуры президента Румынии Клауса Йоханниса на такую же должность все изменило, ведь многие думали, что все уже решено для Рютте.

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