Премьер Нидерландов Марк Рютте, претендующий на пост генерального секретаря НАТО сталкивается с давлением со стороны некоторых восточноевропейских стран, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Рютте нужно заручиться поддержкой своей кандидатуры со стороны Венгрии, Румынии, Словакии и Турции. Они, в свою очередь, выступают за увеличение представительства региона в руководстве альянса.
Bloomberg отмечает, что страны Восточной Европы в рамках частных переговоров поставили перед Рютте вопрос о географическом представительстве региона в руководстве НАТО.
По словам источников агентства, Рютте заверил представителей стран, что этот вопрос находится в поле его зрения. По данным Bloomberg, Турция в этом вопросе стремится сделать так, чтобы новый генеральный секретарь не имел предвзятого отношения к членам альянса в Евросоюзе.
Рютте хочет стать главой НАТО - детали
В феврале кандидатуру Марка Рютте официально поддержали Германия, США и Великобритания. Источники Reuters писали, что кандидатуру также поддержала Франция. Срок полномочий нынешнего генерального секретаря Йенса Столтенберга истекает в октябре.
Дипломаты альянса были уверены, что следующего руководителя выберут в течение первой недели апреля по случаю встречи министров иностранных дел НАТО и празднования 75-й годовщины его основания. Однако неожиданное появление кандидатуры президента Румынии Клауса Йоханниса на такую же должность все изменило, ведь многие думали, что все уже решено для Рютте.