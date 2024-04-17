Недавно Нидерланды объявили о передаче Украине нескольких Patriot, хотя Рютте не уточнил, о каком именно количестве идет речь.

Европейский Союз мог бы выкупить системы Patriot у стран, которые не хотят передавать их Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Нидерландов и ведущий кандидат на пост генерального секретаря НАТО Марк Рютте.

"Мы знаем, что многие страны сидят на большой куче систем Patriot, возможно, не желая предоставлять их напрямую. Мы можем их у них купить, можем доставить в Украину, у нас есть деньги. Это чрезвычайно важно", – приводит его слова The Guardian.

Отмечается, что два дня назад Нидерланды пообещали предоставить Украине 4 миллиарда евро военной помощи в течение следующих двух лет. Также страна объявила о передаче нескольких Patriot, хотя Рютте не уточнил, о каком именно количестве идет речь.

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Потребность Украины в системах Patriot

На фоне усиления российских атак по Украине, в частности, ударов по энергетической инфраструктуре и обстрелов управляемыми авиабомбами, государство активно ищет дополнительные системы противовоздушной обороны. В частности, ведется работа над поиском комплексов Patriot. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина готова даже одолжить Patriot у других стран.

Недавно стало известно, что Германия "немедленно" передаст Украине еще одну систему Patriot. Также страна передаст и ракеты к системам ПВО, поэтому другие батареи, которые имеет наше государство, тоже будут оснащены.

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