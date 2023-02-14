Они переехали в Антакью, что недалеко от Сирии, в апреле прошлого года.

В Турции под завалами одного из домов, который был разрушен в результате землетрясения нашли тела семьи из Запорожья. Как сообщил отец погибшей семьи Сергей Петров в комментарии Укринформа тела вскоре будут везти на Родину.

"Вчера вечером нашли их, они погибли. Их тела будут везти сюда, и здесь будет захоронение. Этими вопросами занимаются представители посольства", - сказал Сергей.

Ранее сообщалось, что семья из трех человек переехала в турецкий город Антакья, который расположенный в 50 километрах от Сирии, в апреле 2022-го года. Среди погибших есть 46-летняя мать Юлия Петрова, и ее двое сыновей: 10-летний Захар и пятилетний Матвей.

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Сергей Петров в последний раз разговаривал со своей семьей вечером 5 февраля, а утром следующего дня уже произошло трагическое стихийное бедствие.

Землетрясение в Турции и Сирии: что известно

Как сообщал УНИАН, 6 февраля на юго-востоке Турции произошли два землетрясения магнитудой более 7, Затем было 2000 афтершоков. Также в тот день произошло землетрясение в Сирии.

Ученые подсчитали, что энергия, высвобожденная двумя землетрясениями 6 февраля, сравнимая с энергией 500 атомных бомб.

Украинские спасатели считают, что одной из причин масштабных разрушений в Турции могло стать неправильное проектирование городской застройки.

Сегодня утром стало известно, что количество погибших от землетрясения резко возросло.

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