Многим меткомбинатам пришлось отправить машины и оборудование для помощи спасателям.

Треть металлургических комбинатов Турции прекратили работу после масштабного землетрясения в стране.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление генерального секретаря турецкой ассоциации производителей стали Вейселя Йяна, меткомбинаты прекратили свою работу как минимум на несколько недель.

В основном закрылись заводы, расположенные вблизи эпицентра землетрясения. Многим меткомбинатам пришлось отправить машины и оборудование для помощи спасателям. По данным ассоциации, оборудование заводов практически не пострадало.

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До землетрясения Турция входила в десятку крупнейших мировых производителей и экспортеров стали. Годовой объем производства — 55 млн тонн в год. Этого хватает для удовлетворения внутреннего спроса.

Как говорится в материале, Турция сократит экспорт металлопродукции и направит ее на внутренний рынок.

Землетрясение в Турции

6 февраля 2023 года в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Затем последовало множество афтершоков и еще несколько землетрясений.

С тех пор не прекращаются спасательные работы, однако их затрудняет холодная погода.

На помощь в Турцию отправили отряд украинских спасателей и необходимую технику. По данным ГСЧС, причиной масштабных разрушений в Турции, которые произошли из-за мощного землетрясения, может быть неправильное планирование застройки.

По состоянию на 10 февраля 2023 года рейтинговое агентство Fitch Raitings заявило о том, что убытки от землетрясения в Турции будут огромными.

По состоянию на 13 февраля 2023 года убытки Турции от землетрясений превысили $84 миллиарда.

По состоянию на 14 февраля 2023 года землетрясение в Турции и Сирии забрало жизни более 31 тысячи человек. Под завалами до сих пор находятся люди. Спасательные операции продолжаются.

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