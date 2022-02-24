Самолет упал "при проведении планового полета по перевозке военного имущества".

В Воронежской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26 Воздушно-космических сил России. Экипаж погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе российского Западного военного округа, передает российское государственное информагентство ТАСС.

По словам российских военных, самолет упал "при проведении планового полета по перевозке военного имущества".

Экипаж погиб. Предварительной причиной аварии россияне называют отказ техники. О разрушениях на земле не заявляют.

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