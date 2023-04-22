В будущем планируют организовать доставку большего числа этой продукции РФ для стран, которые в ней сильнее всего нуждаются.

Из Латвии отправили первую партию российских удобрений, хотя их импорт запрещен санкциями. Это инициатива Всемирной продовольственной программы ООН для помощи отдельным странам.

Такой информацией поделилась пресс-служба Министерства иностранных дел Латвии. Груз российских минеральных удобрений отправился из Рижского порта в Кению. В первую партию вошли 200 тонн продукции. Несколько аналогичных поставок планируют организовать в будущем для помощи странам, нуждающимся в минеральных удобрениях.

Упомянутый товар принадлежит российским компаниям, которые попали под санкции Евросоюза в связи с вооруженной агрессией в Украине. Груз хранится на территории Латвии.

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Ранее Всемирная продовольственная программа ООН обратилась к Риге с просьбой разрешить импорт минеральных удобрений российского производства для уменьшения негативных последствий войны в Украине и преодоления продовольственного кризиса в странах Латинской Америки и Африки. Правительство Литвы согласилось организовать поставки при поддержке ООН.

Санкции против России: последняя информация

Как сообщил репортер Рикард Йозвяк, следующий пакет санкций ЕС будет направлен на соблюдение уже введенных ограничений и закрытие лазеек для их обхода. Алмазный экспорт и атомную энергетику РФ решили не трогать.

В первом квартале текущего года Чехия смогла обойтись без импорта российского газа.

Как сообщило издание Bloomberg, партнеры Украины рассматривают эмбарго на экспорт большей части товаров в РФ. Если идею реализуют, то появится список исключений, куда могут войти медпрепараты и сельскохозяйственная продукция. После этого в Кремле начали угрожать "всемирным экономическим кризисом".

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