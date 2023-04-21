Европа пока не готова перекрыть россиянам доступ на мировые рынки атомной энергетики.

Российский алмазный экспорт и корпорация "Росатом" не будут включены в следующий пакет европейских санкций против России. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, следующий пакет санкций ЕС против России будет в основном направлен на более эффективное соблюдение уже существующих санкций и введение новых инструментов, препятствующих их обходу.

"Новые имена людей/компаний – как всегда – но как и ожидалось: никакой атомки и никаких алмазов", – написал Йозвяк в своем Твиттер.

Видео дня

Санкции против Росатома

Украина уже давно призывает Запад ввести санкции против корпорации "Росатом", которая не только причастна к бесчинствам оккупантов на Запорожской АЭС, но и, по всей видимости, помогает другим российским госкомпаниям обходить санкции. Кроме того, "Росатом" остается одной из последних крупных госкорпораций РФ, кто не попал под санкции и приносит Кремлю много наличных от внешнеторговых сделок.

До сих пор главным противником введения общеевропейских санкций против "Росатома" оставалась Венгрия. Помимо в целом пророссийского курса страны, у Будапешта есть и практическая причина блокировать санкции – "Росатом" помогает венграм модернизировать их единственную АЭС.

Вас также могут заинтересовать новости: