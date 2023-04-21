Эстония и Латвия поставили Украине оружия больше всех, если сравнивать с их изначальными запасами.

Латвия отдаст Украине все свои переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Об этом заявила министр обороны страны Инара Мурниеце на встрече в формате "Рамштайн", пишет LSM.

"Латвия откликнулась на просьбу Украины о поставках систем ПВО и решила передать Украине все имеющиеся у нас системы ПВО Stinger. Мы сделаем все возможное, чтобы передать их как можно скорее. Все Stinger, которые мы отправили на фронт в Украину, предназначены не только для свободы Украины, но и для безопасности Латвии", – заявила она.

При этом Мурниеце заверила, что сама Латвия после этого не останется беззащитной, поскольку на вооружении ее армии останутся более современные системы RBS 70 шведского производства.

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Глава Пентагона Ллойд Остин отдельно похвалил Латвию и Эстонию за самые большие объемы поставок оружия в Украину, если оценивать в процентном отношении к их изначальным военным запасам.

"Вы показали, что народы доброй воли со всего мира отвергают российскую жестокость и агрессию. И многие из вас покопались в своих резервах, чтобы оказать помощь Украине", – заявил он.

Результаты 11-го Рамштайна

Сегодня в Германии состоялась новая встреча стран-партнеров Украины в рамках "оружейной коалиции". В ней участвует более 50 государств мира. Основным приоритетом будущих поставок участники назвали системы ПВО.

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что уже через несколько месяцев ВСУ получат "преимущество на поле боя". Этому должны поспособствовать поставки оружия, которые обещают увеличить.

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