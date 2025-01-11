В России начали реагировать на успешное пленение северокорейских солдат.

Бойцы Сил обороны взяли в плен двух военнослужащих армии КНДР в ходе боев на территории Курской области. Российские пропагандисты заявили, что корейцев у них "украли".

На новости о первом успешном пленении северокорейцев отреагировала одиозная телеведущая канала "Россия-1" Ольга Скабеева. В частности она заявила, что совершенно не понимает, почему и как украинская армия оказалась в Курской области и при чем тут корейцы.

"ВСУ ворвались на территорию России, воюют в Курской области - нашли там (если правда) и украли корейцев, теперь кричат: ‘КНДР воюет с Украиной’. Придурки. А что Украина делает в Курской области? И зачем ворует людей?" – написала Скабеева.

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При этом пропагандистку явно не смущает, что именно российская армия первой ворвалась на территорию Украины без всякой причины и принялась убивать людей, грабить их дома, уничтожать города и села.

Пленные северокорейцы

Как писал УНИАН, в конце декабря президент Владимир Зеленский сообщал, что в плен ВСУ попали несколько северокорейских солдат. Но они были тяжело ранены, и спасти их не удалось.

Сегодня Зеленский сообщил об успешном пленении еще двух северокорейских солдат на территории Курской области. Хотя и эти тоже попали в руки украинских бойцов уже ранеными, в этот раз их удалось спасти и доставить в Киев.

На допросе корейцы завели известную российскую басню о том, что они ехали на учения, но внезапно оказались участниками штурма украинских позиций.

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