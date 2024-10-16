Некоторые партнеры Украины выражали обеспокоенность установлением сжатых сроков.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил западные столицы, чтобы представить другим ключевым союзникам план победы. Но пока никто не дал никаких признаков того, что поддержит эту стратегию, пишет Associated Press.

"Некоторые партнеры выражали беспокойство из-за сжатых сроков, установленных Зеленским, который в конце сентября дал союзникам только три месяца, чтобы принять основные принципы плана", - пишет агентство.

До сих пор США были главным спонсором Киева в течение двух с половиной лет войны. Но президент Джо Байден отказался от просьбы использовать оружие большой дальности для нанесения ударов по конкретным целям внутри России, опасаясь возможной эскалации войны. Между тем, обострение конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Хезболлой отвлекло внимание Вашингтона.

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Многие ожидают, что кандидат от демократов и вице-президент Камала Харрис продолжит политику Байдена и сохранит статус-кво. При Байдене помощь США Киеву, хоть и была значительной, постоянно поступала слишком поздно, чтобы иметь существенные изменения для украинских сил.

Кандидат от Республиканской партии и бывший президент Дональд Трамп только сказал, что быстро положит конец войне, но не сказал, как.

Между тем Бразилия и Китай предложили альтернативные мирные планы, которые Зеленский отклонил, заявив, что они просто приостановят войну и дадут Москве время для консолидации ее разбитой армии и оборонной промышленности.

План победы - последние новости

Как сообщал УНИАН, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду Украины, чтобы представить план победы - это пункты военного, экономического и политического характера, которые помогут одержать победу в войне, начатой Россией 24 февраля 2022 года.

Во время своего выступления Зеленский заявил, что план победы состоит из 5 пунктов и трех тайных приложений.

Пункт 1 - геополитический.

Пункты 2 и 3 - военные.

Пункт 4 - экономический.

Пункт 5 - вопросы безопасности.

Кроме того, Украина ждет конкретный "фидбек" от партнеров на свой план победы. "Наши партнеры понимают логику этого плана. Было бы, мне кажется, не совсем реально, если бы мы мгновенно получили какой-то ответ, потому что нам же ответ нужен очень конкретный", - заявил Андрей Ермак.

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