Магнат пользовался влиянием своей компании, чтобы вербовать девушек для оказания сексуальных услуг самому бизнесмену и его партнерам.

В Канаде арестовали 79-летнего магната и главу модной корпорации Nygard International Питера Найгарда по обвинению в сексуальной эксплуатации и торговли людьми.

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Жертвами Найгарда стали десятки женщин, среди которых были несовершеннолетние девушки.

Арестовала магната канадская полиция по запросу американского правительства.

Питер Нюгард – друг члена королевской семьи принца Эндрю.

Дело против Питера Нюгарда: что еще известно

Как сообщили в министерстве юстиции США, модельера обвиняют во многолетней торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации в США, Канаде, а также на Багамских островах.

По данным министерства, с 1995 года Найгард пользовался влиянием своей компании, чтобы вербовать женщин и девушек (в том числе несовершеннолетних) для оказания сексуальных услуг самому бизнесмену и его партнерам.

Чтобы склонять жертв к сексу, а также всецело контролировать их жизнь, Найгард якобы прибегал к мошенничеству, наркотикам и угрозам. Жертвами часто становились девушки из неблагополучных семей.

На данный момент на незаконные действия Нюгарда пожаловались 57 женщин, которые якобы пострадали от его рук. Двум из них на момент совершения преступлений было 14 лет.

Как пишет The Guardian. Нюгард заманивал пострадавших в свой особняк на Багамах, обещая устроить в модельное агентство, а затем склонял к сексу.

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Автор: Катерина Шварц