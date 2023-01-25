Сейчас все указывает на то, что подозреваемый якобы действовал самостоятельно, выяснили испанские правоохранители.

Стало известно, кто мог присылать письма со взрывчаткой в Испании. Полиция страны арестовала в эту среду, 25 января, 74-летнего пенсионера, которого подозревают в отправлении шести писем с пиротехническим материалом в конце ноября и начале декабря, в том числе адресованных посольству Украины и премьер-министру Педро Санчесу.

По данным следователей, арестованный мужчина - гражданин Испании, до своего выхода на пенсию в 2013 году он работал чиновником в городском совете города Витория и имел технические и компьютерные навыки, об этом пишет издание El Pais со ссылкой на Министерство внутренних дел.

В полиции говорят, что пока все указывает на то, что он якобы действовал один и неизвестно, чтобы был связан с какой-либо группировкой, хотя не исключают участия или влияния других людей.

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Утром агенты обыскали его дом в городе Бургос, где подозреваемый проживал один и где якобы делал письма с использованием пиротехнического материала.

Письма были адресованы Педро Санчесу; министру обороны Маргарите Роблес; послам Украины и США Сергею Погорельцеву и Джулиссе Рейносо соответственно; директору оружейной компании Instalaza, производителю гранатометов С-90, которые Испания направила Украине в рамках военной помощи; и лицу, ответственному за спутниковый центр авиабазы Торрехон-де-Ардос в Мадриде.

Рассылка опасных писем в Испании - что известно

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в посольстве Украины в Испании в руках коменданта во время осмотра взорвался конверт. Сотрудник посольства получил незначительные ранения и был госпитализирован. Остальные сотрудники посольства не пострадали.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил усилить безопасность всех украинских посольств за рубежом. Также министр подчеркнул, что кто бы ни стоял за организацией этого взрыва, "им не удастся запугать украинских дипломатов или остановить их ежедневную работу над укреплением Украины и противодействием российской агрессии".

2 декабря стало известно, что посольствам и консульствам Украины в разных странах Европы начали поступать письма с глазами животных.

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