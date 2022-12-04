Отправителя посылок пока не установили.

Полиция Испании, где посылки со взрывчаткой получило украинское посольство и ряд других учреждений, заявила, что письма, вероятно, были отправлены из города Вальядолид на севере страны.

Как сообщает Reuters со ссылкой источник, близкий к расследованию, всего было отправлено шесть писем-бомб. В то же время отправителя посылок пока не идентифицировали.

Издание пишет, что все письма были направлены между 24 ноября и 2 декабря 2022 года. Среди получателей – украинское посольство в Мадриде, премьер-министр Испании Педро Санчес, посольство США и другие учреждения.

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Почти все опасные посылки были обезврежены. Однако одно из писем взорвалось на территории посольства Украины. Тогда был ранен сотрудник дипломатического учреждения.

Письма-бомбы в Испании: что известно

После взрыва в украинском посольстве выяснилось, что такую же посылку получила оружейная компания, производящая ракетные установки для Украины.

Еще одно письмо было отправлено на военно-воздушную базу в Торрехон-де-Ардос недалеко от Мадрида, которая предоставляет разведданные ВСУ. Посылку обнаружили около 4 утра 1 декабря.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что письма-взрывчатки, которые неизвестные террористы рассылают в Испании, не повлияют на поддержку Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что за взрывом на территории украинского посольства в Мадриде и опасными письмами, которые рассылают в Испании, стоит Российская Федерация. Он добавил, что Россия использует террористические средства, чтобы навести террор.

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