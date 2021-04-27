Достижения зафиксировали в Книге рекордов Гиннеса

Жительница Канады Джой Чепмен взяла самую низкую в истории ноту среди женщин - первую в контроктаве.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, певица готовилась к этому примерно год, потому что из-за коронавируса все студии были закрыты. Ее достижения зафиксировали в Книге рекордов Гиннеса.

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Автор: Екатерина Лиманская