Канада и Дания ратифицировали закон о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

"Сегодня Канада стала первой страной, которая ратифицировала протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО... как близкий друг и партнер по безопасности, Канада решительно поддерживает их присоединение к НАТО. Их членство сделает НАТО сильнее и мы призываем всех союзников быстро провести процедуры ратификации, чтобы сузить пространство для вмешательства наших недругов", - заявил премьер Джастин Трюдо.

Однако Трюдо допустил неточность: первой стала Дания. Там приняли ратификацию через два часа после того, как протоколы были подписаны в штаб-квартире НАТО.

"Ратификация со стороны Дании относительно членства Финляндии и Швеции - выполнена. Надеюсь на такую же быструю ратификацию всеми союзниками", - заявили в МИД Дании.

Финляндия и Швеция присоединяются к НАТО: что известно

В середине мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. В тот же день послы Альянса встретились, чтобы начать переговоры о присоединении скандинавских стран к военно-политическому блоку. Однако Турция своей оппозицией заблокировала процесс.

На саммите НАТО в Мадриде Финляндию и Швецию официально пригласили присоединиться к военно-политическому блоку. Перед началом мероприятия было подписан меморандум между скандинавскими странами и Турцией. Теперь три государства "обязаны оказывать друг другу полную поддержку против угроз безопасности".

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