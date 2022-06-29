Страны-члены Альянса определили Китай вызовом для своих интересов и ценностей.

НАТО одобрило новую стратегическую концепцию Альянса, в которой впервые определил свою политику в отношении Китая. Страну определили вызовом для интересов и ценностей военного блока.

Об этом говорится в тексте принятой лидерами Альянса стратегической концепции.

"Заявленные Китайской Народной Республикой (КНР) амбиции и политика принуждения бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям. КНР использует широкий спектр политических, экономических и военных инструментов для увеличения своего глобального присутствия и проектирование силы" - говорится в тексте решения.

В прошлой стратегической концепции НАТО, принятой в 2010 году, о Китае вообще вспоминали. Теперь Альянс признает, что злонамеренные гибридные и кибероперации КНР, а также его конфронтационная риторика и дезинформация, нацеленные на союзников и Альянс, подрывают безопасность альянса. Стратегическое сближение Китая и РФ также в НАТО считают угрозой.

"Рост стратегического сближения между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией и их взаимно подкрепляющие попытки подорвать международный порядок подрывают наши ценности и интересы", - говорится в тексте.

НАТО подчеркивает, что не стремится к конфронтации с Китаем, но будет работать над "решением системной проблемы, которую КНР бросает безопасности союзников, и чтобы обеспечить прочную способность НАТО гарантировать оборону и безопасность союзников".

Ранее лидеры стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) в новой стратегической концепции признали, что Россия составляет прямую угрозу безопасности Альянса.

Вас также могут заинтересовать новости: