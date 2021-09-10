Теперь от людей больше не будут требовать COVID-сертификат, а детей не будут отправлять на карантин.

Первая страна в Европейском Союзе вернулась к допандемической жизни. Ею стала Дания - там отменили все COVID-ограничения.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico, датские органы здравоохранения приняли это решение в конце августа, заявив, что коронавирус "больше не представляет серьезной угрозы для общества" из-за высоких показателей вакцинации и низкого уровня серьезных заболеваний и смертей.

"Вакцины и огромные усилия всех граждан Дании в течение такого длительного периода времени - это основа того, почему мы становимся сильнее", - высказался министр здравоохранения страны Магнус Хойнике в Twitter.

Теперь от людей больше не будут требовать COVID-сертификат для посещения ресторанов, спортивных центров или ночных клубов, а детей не будут отправлять на карантин после подтверждения тесного контакта с больным коронавирусом (изолировать будут только инфицированных).

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Ранее в Дании открылись все предприятия и учебные заведения. Кроме того, в стране полностью вакцинировано почти три четверти взрослых, а показатели госпитализации от коронавируса - низкие.

Напомним, как сообщал УНИАН, в Австрии отменят карантин для вакцинированных от COVID-19 граждан.

Коронавирус в Европе: что известно

Автор: Виктория Гордиенко