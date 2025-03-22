Он объявил, что восстановление моратория на удары в Черном море состоится уже на следующей неделе.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что сейчас конечной целью переговоров между США, Украиной и Россией является достижение 30-дневного перемирия, во время которого стороны обсудят возможность полного прекращения огня. Об этом он заявил в интервью Такеру Карлсону.

"Конечная цель - 30-дневное прекращение огня, во время которого мы обсудим постоянное прекращение огня. Мы уже недалеко от этого, но 30-дневное прекращение огня - это то, где мы должны выяснить, каковы все условия на поле боя", - заявил он.

Он подчеркнул, что достигнутое соглашение о прекращении огня по энергетической инфраструктуре является значительным шагом вперед, а также анонсировал восстановление моратория на морские удары в Черном море.

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"Они никогда не говорили об этом раньше. Сейчас мы говорим об этом. Они никогда не говорили о восстановлении моратория на морские удары в Черном море. Это будет реализовано в течение следующей недели или около того. Есть некоторые детали, которые нужно обсудить, но это стало частью этого разговора", - подчеркнул Уиткофф.

Он также отметил, что США ориентированы на результат и соглашение, с которым сможет жить украинский народ.

"Я хочу, чтобы Украина вышла из этого. Я хочу, чтобы Россия вышла из этого... Мы хотим, чтобы все были в определенной степени довольны... с соглашением, с которым может жить каждый", - подчеркнул он.

Война в Украине - заявления США

Ранее президент США Дональд Трамп заверил, что уже очень скоро достигнет полного прекращения огня между Россией и Украиной. Политик сказал журналистам, что прямо во время их разговора продолжаются переговоры "о разделе территории" между двумя странами.

В то же время он заявил, что не ставил российскому лидеру Владимиру Путину никаких крайних сроков по прекращению огня в Украине.

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