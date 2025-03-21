При этом украинская сторона не проинформирована о том, будут ли проходить переговоры США с Россией параллельно.

Украинская делегация не планирует встреч и контактов с российской во время раундов двусторонних переговоров с США, которые состоятся в Джидде (Саудовская Аравия).

Об этом заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий во время брифинга в пятницу, 21 марта. Ранее спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что украинцы и россияне якобы будут иметь в Джидде "неприязненные переговоры".

Тихий отметил, что второй раунд переговоров в Джидде Украина рассматривает как технический и двусторонний, то есть только с делегацией США. Он подчеркнул, что о "беготне по комнатам" ему неизвестно, контактов с россиянами не запланировано.

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"По состоянию на сегодня мы общаемся с американской стороной, американская - с российской. Такая модель доказала свою эффективность уже в прошлом. В 2022 году Украина заключила Черноморскую зерновую инициативу, в которой эту роль играли ООН и Турция... Такой формат дипломатии, в котором есть сторона, которая делает "челночную работу", он возможен, поэтому мы и сейчас так это рассматриваем", - сказал Тихий.

Представитель МИД добавил, что отель, в котором запланированы американо-украинские переговоры достаточно большой. Впрочем, Украина не знает, готовят ли США и Россия параллельно переговоры в Джидде.

Переговоры в Джидде - что известно

В понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии состоится еще одна встреча делегаций Украины и США. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, Украина подготовит список объектов гражданской инфраструктуры, которые не должны подвергаться обстрелам со стороны оккупационных войск РФ.

Ранее пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс сообщила, что в ближайшее время американские представители встретятся и с российской стороной. Она акцентировала, что говорить с РФ будет не высшее руководство США, а старшие сотрудники, которые займутся техническими аспектами.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа в Украине, отставной генерал Кит Келлог объяснил, что в Саудовской Аравии будут работать технические группы. На переговорах будут как Украина, так и Россия - однако американские представители будут работать с ними в разных комнатах.

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