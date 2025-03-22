Американский лидер отметил, что переговоры с РФ и Украиной продвигаются вперед.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ставил российскому лидеру Владимиру Путину никаких крайних сроков относительно прекращения огня в Украине.

Однако, по его словам, перемирие "вскоре" будет. Он сделал свои заявления во время пресс-подхода, который транслировал Fox News.

Отвечая на вопрос, будут ли США ужесточать ограничения против России, поскольку Путин отклонил идею о прекращении огня в Украине, он сказал:

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"Он ничего не отвергал. И в отношении них действуют санкции, много санкций. В отношении них действуют практически больше санкций, чем в отношении кого бы то ни было еще".

Трамп также заявил, что переговоры с РФ и Украиной продвигаются вперед, что у него 21 марта состоялась пара "хороших разговоров" об этом.

Война в Украине - новые заявления Трампа

Рпнее Трамп заверил, что уже очень скоро достигнет полного прекращения огня между Россией и Украиной. Политик сказал журналистам, что прямо во время их разговора ведутся переговоры "о разделе территории" между двумя странами. Он хочет прекратить войну, чтобы "остановить убийства и сэкономить американские деньги":

В то же время Трамп отказался сказать, рассматривает ли возможность введения санкций против России за продолжение нападений на Украину.

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