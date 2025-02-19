По мнению Чаленко, после короткого перемирия Путин может начать другую военную операцию в рамках полномасштабной войны.

Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа уже устроит перемирие, а не долговременный мир в Украине. Об этом заявил политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире КИЕВ24.

"Трамп спускает уровень ожиданий. Он уже делает подмену понятий: вместо мира перемирие. Для него это подходит. Это абсолютно прогнозируемо, что именно таким образом они якобы будут продавать достижение быстрого мира за счет прекращения огня. Но, сколько это прекращение будет продолжаться, вопрос открытый", - сказал он.

Чаленко подчеркнул, что РФ никогда не выполняла взятые на себя обязательства.

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По его словам, после короткого перемирия российский диктатор Владимир Путин может начать другую военную операцию в рамках полномасштабной войны во время перманентного предвыборного процесса в Украине.

Переговоры между США и РФ - детали

Как сообщал УНИАН, президент Дональд Трамп прокомментировал первые официальные переговоры между американской и российскими сторонами, а также сделал ряд заявлений о войне в Украине и возможном мире.

Лидер Штатов заявил, что Россия "очень хорошо показала себя" и стремится остановить войну. Трамп назвал ее бессмысленной, отметив, что все будут поражены, когда увидят реальные цифры военных и гражданских потерь. Также он заявил, что россияне не уничтожили украинскую столицу, потому что не хотели.

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