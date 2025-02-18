Международное сообщество должно мобилизоваться, добавил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что достичь мира в Украине можно только с помощью переговоров между Киевом и Москвой. Он призвал мировое сообщество работать над этим.

Вечером политик сообщил в микроблоге X о телефонном разговоре с президентом Бразилии Луизом Инасио Лулой да Силвой, в котором они обсудили войну России против Украины, а также договорились об июньском визите бразильского лидера во Францию.

"Мы разделяем убеждение, что мир в Украине возможен только через переговоры, которые объединят Россию и Украину за одним столом. Мир возможен, и международное сообщество должно мобилизоваться".

Макрон также сообщил, что Париж и Бразилиа имеют общие нициативы в вопросах защиты климата, биоразнообразия, океанов, демократии и экономического и сельскохозяйственного развития.

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Последние заявления Макрона о войне в Украине

Как сообщал УНИАН, Европу смутило решение нового президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа начать переговоры с Россией без участия Украины и европейских лидеров.

Президент Франции быстро созвал экстренную встречу в Париже, на которой обсуждались защита Европы, гарантии безопасности для Украины и другие важные вопросы. По итогам саммита генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о готовности европейских стран к более решительным действиям.

Напомним, ранее Макрон не исключал отправку французских войск в Украину, если российские оккупационные силы прорувают линию фронта. Также СМИ сообщали, что он продвигает идею привлечения европейского контингента для размещения на территории Украины после подписания мира.

Однако сегодня он заявил, что Франция не планирует отправлять свои сухопутные войска для участия в боевых действиях в Украине. По его словам, сейчас речь идет лишь о возможности направления ограниченного количества экспертов или военных для поддержки Украины в рамках миротворческих инициатив.

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