Мирные переговоры на уровне министров в Лондоне отложены, - МИД Британии

В то же время, состоится закрытая встреча на низшем уровне официальных должностных лиц.

Переговоры по поиску путей к миру в войне России против Украины, которые сегодня должны были состояться в Лондоне с участием глав внешнеполитических ведомств США и европейских стран, отложены.

Об этом подтвердили в Министерстве иностранных дел Великобритании, сообщает The Guardian. В частности, министерская встреча, которая должна была начаться сегодня утром в Лондоне, не состоится. Вместо нее за закрытыми дверями состоятся обсуждения с участием официальных должностных лиц.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми сообщил, что вчера вечером провел продуктивный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио, но указал, что переговоры сегодня в Лондоне состоятся на более низком уровне. "Это критический момент для Украины, Великобритании и евроатлантической безопасности", - сообщил Лемми.

Видео дня

Великобритания придавала важное значение министерским переговорам, в которых также должны были участвовать делегации из Франции и Германии. В то же время, понижение уровня встречи происходит на фоне утечки информации, что Россия якобы готова оставить ее территориальные претензии к трем украинским регионам, которые она частично оккупировала, в обмен на то, что США признают аннексию Крыма.

Переговоры в Лондоне - последние новости

Как сообщал УНИАН, государственный секретарь США Марко Рубио не будет участвовать в переговорах в Лондоне, потому что в Украине четко заявили, что отклонят пункт предложения администрации Дональда Трампа относительно того, что Крым должен быть признан российской территорией.

При этом, украинская делегация в полном составе прибыла в Лондон. В нее вошли руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. Ермак отметил, что путь к миру непростой, но Украина была и остается преданной мирным усилиям.

Вас также могут заинтересовать новости: