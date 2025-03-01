В администрации Трампа говорят, что "слишком много было вложено в попытки достичь соглашения".

Соединенные Штаты Америки, скорее всего, не откажутся от попыток достичь соглашения о прекращении войны в Украине, при этом они усилят давление на Киев и будут избегать непосредственного общения с президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на советника администрации США, который захотел остаться анонимным.

"Слишком много было вложено в попытки достичь соглашения о прекращении войны, чтобы уйти сейчас", - так объяснил собеседник дальнейшее желание США прекратить войну.

С тем, что переговоры об окончании войны будут вестись и в дальнейшем, согласилась и бывший советник президента США Дональда Трама Виктория Коутс. В то же время она предупредила и о возможных "последствиях" для Украины, таких как проверка помощи США.

Видео дня

"Я думаю, что вы можете увидеть некоторые подобные действия, но ни одно из них не обязательно будет препятствовать любым будущим переговорам", - сказала Коутс.

То, что с Зеленским не собираются продолжать вести переговоры, сообщил изданию человек, близкий к администрации США. Мол, ссора в Овальном кабинете 28 февраля стала "подтверждением их давних подозрений в отношении Зеленского". Собеседник также сказал, что президентство Джо Байдена побудило Зеленского ожидать, что "американский народ продолжит финансировать войну".

"С Зеленским покончено", - подчеркнул собеседник.

Ссора между Зеленским и Трампом: главное

Как сообщал ранее УНИАН, 28 февраля в Вашигтоне Зеленский в прямом эфире жестко поспорил с Трампом. Эмоциональный спор закончился тем, что украинский президент уехал из Белого дома, так и не подписав соглашения о полезных ископаемых, ради которого приезжал, и не придя к согласию с американским лидером относительно условий возможного мирного соглашения с Россией.

После этого Трамп заявил, что "президент Зеленский не готов к миру" и что "он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете". И добавил, что "он может вернуться, когда будет готов к миру".

Вас также могут заинтересовать новости: