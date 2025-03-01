Соединенные Штаты Америки, скорее всего, не откажутся от попыток достичь соглашения о прекращении войны в Украине, при этом они усилят давление на Киев и будут избегать непосредственного общения с президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на советника администрации США, который захотел остаться анонимным.
"Слишком много было вложено в попытки достичь соглашения о прекращении войны, чтобы уйти сейчас", - так объяснил собеседник дальнейшее желание США прекратить войну.
С тем, что переговоры об окончании войны будут вестись и в дальнейшем, согласилась и бывший советник президента США Дональда Трама Виктория Коутс. В то же время она предупредила и о возможных "последствиях" для Украины, таких как проверка помощи США.
"Я думаю, что вы можете увидеть некоторые подобные действия, но ни одно из них не обязательно будет препятствовать любым будущим переговорам", - сказала Коутс.
То, что с Зеленским не собираются продолжать вести переговоры, сообщил изданию человек, близкий к администрации США. Мол, ссора в Овальном кабинете 28 февраля стала "подтверждением их давних подозрений в отношении Зеленского". Собеседник также сказал, что президентство Джо Байдена побудило Зеленского ожидать, что "американский народ продолжит финансировать войну".
"С Зеленским покончено", - подчеркнул собеседник.
Ссора между Зеленским и Трампом: главное
Как сообщал ранее УНИАН, 28 февраля в Вашигтоне Зеленский в прямом эфире жестко поспорил с Трампом. Эмоциональный спор закончился тем, что украинский президент уехал из Белого дома, так и не подписав соглашения о полезных ископаемых, ради которого приезжал, и не придя к согласию с американским лидером относительно условий возможного мирного соглашения с Россией.
После этого Трамп заявил, что "президент Зеленский не готов к миру" и что "он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете". И добавил, что "он может вернуться, когда будет готов к миру".