Волтц уверяет, что "многие" в Канаде хотели бы присоединиться к США, чтобы иметь более низкие налоги.

Территориальные претензии Соединенных Штатов Америки в отношении других стран являются частью восстановления американского лидерства.

Об этом в интервью NBC News заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц, отвечая на вопрос, всерьез ли Дональд Трамп планирует аннексировать Канаду. Он "не думает, что есть какие-то планы вторжения в эту страну", однако уверен, что многим канадцам не понравились последние 10 лет правления премьер-министра Джастина Трюдо:

"То, что вы видите, является подтверждением американского лидерства в Западном полушарии, от Арктики вплоть до Панамского канала. И это то, о чем мы говорим, от Гренландии до безопасности в Арктике и возвращения Панамского канала под контроль США. Америка слишком долго избегала нашего собственного полушария, где мы имеем энергию, пищу и важнейшие полезные ископаемые".

Заявления Трампа о Канаде

Напомним, президент США неоднократно предлагал Канаде стать еще одним американским штатом. Вскоре он объявил о введении значительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая.

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Позже стало известно, что решение в отношении первых двух стран отсрочили. Все потому, что они согласились усилить защиту границ.

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