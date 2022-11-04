Политики отметили, что заявления России - лишь заявления.

Российские заявления о готовности к переговорам с Киевом или Вашингтоном о завершении войны - лишь заявления. Заключение мира между РФ и Украиной должно быть справедливым.

Соответствующие заявления прозвучали по время брифинга советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и главы Офиса президента Андрея Ермака в Киеве.

"Президент Байден очень четко определился по поводу руководящих принципов своего подхода с самого начала этого конфликта. Ничего не обсуждается об Украине без Украины. Если вы посмотрите на заявления, сделанные различными российскими чиновниками, то они начинаются с того, что Россия оставляет за собой те территории, которые она аннексировала. По-моему, это неприемлемо", - отметил Салливан, отвечая на вопрос о возможности переговоров США и России.

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При этом он указал, что войну в Украине легко остановить, но сделать это должна российская сторона.

"Элементы этого справедливого мира включают фундаментальные принципы Устава ООН. Поэтому для меня основной вопрос о переговорах заключается в том, как можно достичь справедливого мира. Если вы посмотрите на российские упреки и действия, в частности, на то, что они аннексировали территории соседней страны, то это не очень подталкивает к переговорам", - указал советник президента США по нацбезопасности.

В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что нужно смотреть на развитие риторики Кремля.

"Эта война научила нас верить только в то, что действительно происходит. Поэтому давайте посмотрим, если это действительно будет происходить, мы все это увидим. Пока все это только разговоры, заявления российской стороны, но мы сегодня верим в реальные события", - объяснил украинский политик.

Переговоры с Россией - что известно

Российская Федерация постоянно пытается склонить Украину к переговорам на своих условиях. В качестве рычага давления Москва даже использовала страны Запада.

11 октября президент Владимир Зеленский заявил, что с президентом РФ Владимиром Путиным не может быть диалога, потому что российский политик говорит ультиматумами.

26 октября президент Украины указал, что Москва должна уважать территориальную целостность, суверенитет и границы нашей страны для будущего.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Путин готов к переговорам по Украине, но Москва будет говорить с Западом. Похожее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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