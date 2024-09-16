Ранее Зеленский анонсировал такое мероприятие на осень, но место проведения пока не называлось.

Швейцария не планирует принимать у себя второй Глобальный саммит мира, который организует Украина. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны в комментарии местной газете Tages-Anzeiger.

"В настоящий момент Швейцария не готовит второй саммит мира", — ответили в ведомстве.

Тем временем глава МИД Италии Антонио Таяни выразил надежду, что "серьезную мирную конференцию" по Украине удастся провести до конца года.

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Планы на второй саммит мира: что известно

Как писал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский неоднократно говорил о планах провести второй Глобальный саммит мира до конца этого года, ориентировочно в ноябре. На него собираются пригласить Россию. По словам Зеленского, на этом саммите будет представлен план мирного урегулирования с РФ.

Также Зеленский высказывал желание провести это мероприятие на территории Индии, поскольку эта страна дружественно настроена к РФ и обладает определенным влиянием на агрессора. Однако Индия пока не дала своего согласия на это. Пока страна согласна только на роль почтальона между Киевом и Москвой.

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