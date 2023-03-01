Исторически значимые телефонные разговоры между немецким канцлером Олафом Шольцем и российским диктатором Владимиром Путиным никогда не были записаны полностью.
Информация об этих важных переговорах хранится в виде записи по пунктам, и этот подход активно критикует экспертное сообщество, говорится в материале Süddeutsche Zeitung.
Сообщается, что до сих пор закон о федеральных архивах не предусматривал обязательного сохранения стенограмм таких переговоров. Президент Федерального архива Майкл Холлманн рассказал журналистам, что эти переговоры сохранялись в формате заметки и "не было никаких обязательств по записи телефонных разговоров". Поскольку полных записей этой переговоров нет, впоследствии историкам вряд ли удастся разгадать загадку точного их содержания.
"Это то, что федеральным министерствам придется изменить в своих совместных правилах процедуры", – сказал Холлманн.
Холлманн также в ответ на вопрос журналистов уточнил, что планов по всестороннему документированию переговоров, например, с президентами США, также нет.
Глава Ассоциации архивистов Германии Ральф Якоб раскритиковал существующую процедуру записи телефонных переговоров. Он подчеркнул, что не политикам стоит определять, какая информация является актуальной, и не стоит подходить к вопросу документирования произвольно.
В то же время немецкие политики отстаивают этот подход. К примеру, заместитель главы парламентской группы ХСС Андреа Линдхольц уверена, что отсутствие стенограмм и записей дает канцлеру необходимую степень конфиденциальности.
"Для того, чтобы действительно добиться чего-то телефонными звонками, федеральному канцлеру также нужна определенная степень конфиденциальности", – говорит она.
В то же время Линдхольц считает в отдельных случаях подготовку стенограмм возможной – "по согласованию с собеседником".
Оппозиционные немецкие политики ранее предполагали, что во время переговоров Путин мог угрожать Шольцу, например, ядерным оружием, и это могло оказывать влияние на его позицию в отношении поставок оружия в Украину.
Переговоры Шольца и Путина
В феврале 2022 года, накануне полномасштабного вторжения России в Украину, канцлер Германии Олаф Шольц посещал Москву с официальным визитом и проводил встречу с Владимиром Путиным. Визит был связан с наращиваением Россией военного присутствия вблизи украинской границы. Шольц высказывал озабоченность и говорил, что "главное, чтобы не началась война".
С тех пор Олаф Шольц неоднократно проводил телефонные переговоры с российским диктатором, за последние месяцы они происходили все реже.
В частности, разговор состолся в мае, следующий – в середине сентября, потом – в начале декабря (в том же месяце немецкий канцлер сообщал, что допускает дальнейшие переговоры с президентом РФ об окончании войны).
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, хотя канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно говорили, что "продолжат общаться с Путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации", за последнее время, никаких инициатив с их стороны не было.
"Не было никаких запросов, ориентировок или проработок возможных сроков такого разговора", – сказал Песков.