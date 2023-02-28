Дмитрий Песков заявил, что Путин остается открытым "для любых контактов, которые могут помочь России достичь собственных целей теми или иными путями".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался на тему возможных переговоров Путина с лидерами западных стран.

По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин "был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь России достичь собственных целей теми или иными путями. Предпочтительно мирными, за столом переговоров, но когда это невозможно, и военными путями, то, что мы видим сейчас", - сказал он интервью газете "Известия".

Он заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно говорили, что "продолжат общаться с Путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации".

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По словам Пескова, за последнее время, никаких инициатив с их стороны не было. Он подчеркнул, что хотя Макрон и говорил о готовности звонить Путину - "не было никаких запросов, ориентировок или проработок возможных сроков такого разговора".

Позиция Макрона и Шольца - детали

Страны Запада пока не предлагали Украине никаких конкретных планов по заключению оборонного договора с Украиной. Об этом рассказал пресс-секретарь правительства Германии.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что западные страны должны помочь Украине получить свершения на поле боя, чтобы заставить Российскую Федерацию сесть за стол переговоров на украинских условиях.

Как писал The Wall Street Journal, Франция, Германия и Великобритания рассматривают возможность более тесных связей между Украиной и НАТО, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Москвой.