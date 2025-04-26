Карис поговорил с Трампом в Риме на похоронах Папы Франциска.

Президент США Дональд Трамп пообещал президенту Эстонии Алару Карису, что США не будут выходить из переговорного процесса по Украине. Об этом Карис сообщил изданию ERR.

Он рассказал, что на похоронах Папы Римского Франциска сидел рядом с президентом США и его женой, а после церемонии они пообщались.

"Я поинтересовался, как идет процесс мирного урегулирования, и попросил его (Трампа, - ред.) сделать все для того, чтобы процесс продолжался, чтобы США не вышли [из роли посредника]. Он пообещал это сделать и сказал, что мы достаточно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским (президентом Украины Владимиром Зеленским, - ред.). Конечно, я не стал слишком подробно расспрашивать его о том, что дала эта встреча", - сказал президент Эстонии.

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Карис добавил, что он пригласил Трампа в Эстонию, а Трамп его - в Вашингтон.

"Мы говорили и о трансатлантических отношениях, о том, что они важны для нас обоих, не только с европейской, но и с американской точки зрения. Президент Трамп с этим согласен. Поэтому надо подумать, как сделать эти отношения лучше", - отметил президент Эстонии.

Он добавил, что эти приглашения были официальные, хотя лидеры и не стали согласовывать даты, мол, впоследствии выяснят, когда президент Трамп сможет приехать в Эстонию.

Вероятный выход США из переговорного процесса по Украине

Как сообщал ранее УНИАН, представители администрации США неоднократно заявляли о готовности выйти из пререговорного процесса по Украине. Так, 18 апреля госсекретарь Марко Рубио после переговоров в Париже с участием украинской и европейской делегаций заявил, что всем стоит помнить, хотя война в Украине ужасная, это не американская война. Он подчеркнул, что окончание войны в Украине, конечно, важно, но кроме этого есть и другие важные вопросы.

В этот же день такую возможность допустил и сам Трамп. Во время общения с журналистами он заявил, что США могут выйти из переговоров о прекращении войны в Украине, если одна из сторон будет мешать достижению мира. "Если по какой-то причине одна из двух сторон сделает это (достижение мира - УНИАН) очень сложным, мы просто скажем: "Вы глупые, вы глупые, вы ужасные люди". И мы просто уйдем. Но, надеюсь, нам не придется этого делать", - заявил он.

По данным источников издания The Times, Трамп угрожает выйти из переговоров уже на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение по мирному урегулированию ситуации в Украине.

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