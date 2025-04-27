Госсекретарь США добавил, что Украина и Россия стали ближе к мирному соглашению, чем за последние три года.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что следующая неделя станет решающей в вопросе завершения войны в Украине. Он также отметил в эфире NBC News, что есть определенные основания для оптимизма.

"Я думаю, что это будет очень важная неделя (следующая неделя - УНИАН). Эта неделя будет действительно важной неделей, на которой мы должны принять решение о том, хотим ли мы продолжать заниматься этим делом (завершением войны - УНИАН), или пришло время сосредоточиться на каких-то других вопросах, которые в некоторых случаях являются не менее, а то и более важными. Но мы хотим, чтобы это произошло", - сказал Рубио.

Госсекретарь США добавил, что Украина и Россия стали ближе к мирному соглашению, чем за последние три года. По его словам, мирное соглашение должно быть заключено в ближайшее время.

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Тем не менее Рубио подчеркнул, что "нужно оставаться реалистами" в вопросе завершения войны.

"Мы близки, но недостаточно близки", - заявил Рубио.

Госсекретарь США отметил, что мирные соглашения "должны основываться не на доверии, а на фактах и гарантиях".

"Вместо того, чтобы выступать против Трампа, все должны надеяться, что президент сможет положить конец этой войне", - сказал Рубио.

Кроме того, госсекретарь США объяснил, почему Вашингтон не вводил санкции против России. По его словам, так США "хотят сблизить конфликтующие стороны".

Мы пытаемся положить конец войне, которая унесла много жизней, - заверил Рубио.

Переговоры о завершении войны - важные новости

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил результаты мирных переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США. Он также призвал не волноваться из-за постоянных заявлений.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам с Украиной "без условий". РосСМИ пишут, что данную готовность Путин выразил на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

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