В России подтвердили, что уже ведут переговоры с США

Рябков заявил, что США пока не изменили свою позицию по вопросу урегулирования войны в Украине.

Россия уже ведет переговоры с США по линии внешнеполитических ведомств. Тем не менее личные контакты главы Белого дома Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина пока не подтверждаются.

Об этом рассказал заместитель главы МИД России Сергей Рябков в комментарии для прокремлевского информационого агентства "РИА Новости".

"У России и США идут определенные контакты по линии внешнеполитических ведомств, подробности разглашать нет смысла, но процесс идет", - сказал он.

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По словам Рябкова, пока графика контактов Путина и Трампа нет. Он не исключил, что "по мере прояснения ситуации" стороны могут договориться.

"Команда Трампа обозначает интерес в возобновлении диалога США и России, Москва к нему готова", - добавил замглавы МИД РФ.

Также Рябков подчеркнул, что сейчас РФ якобы не видит изменения позиции США по вопросу урегулирования войны в Украине.

Диалог Трампа и Путина - что известно

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, они обсуждали, в частности, войну в Украине.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о состоявшемся телефонном разговоре. Тем не менее он рассказал, что коммуникации между российской властью и командой Трампа существуют. Аналогичную позицию высказал и советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.

Агентство Reuters писало, что Трамп подтвердил разговор с Путиным, а также заявил о прогрессе в вопросе Украины. Он отметил, что надо сосредотачиваться на действиях, а не разговорах.

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