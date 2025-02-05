Песков заявил, что Москва готова общаться с Зеленским ради переговоров.

Кремль заявил, что контакты между США и Россией имели место и недавно активизировались - впервые Москва дала понять, что две страны обсуждают потенциальный план по прекращению боевых действий в Украине.

Как пишет The Wall Street Journal, высказывания пресс-секретарь Кремля Дмитрий Пескова прозвучали в момент, когда обе страны демонстрируют растущую готовность к переговорам с целью прекращения войны.

Отмечается, что Кремль неоднократно называл Зеленского "нелегитимным президентом", но Песков заявил, что Москва готова общаться с ним ради переговоров. Зеленский, в свою очередь, заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным.

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"Подтверждение Кремлем контактов - это первый конкретный сигнал о прогрессе в переговорах после нескольких месяцев неуверенности в способности Трампа выполнить свои обещания. Отсутствие каких-либо подтвержденных контактов между двумя лидерами или планов встречи, к которой Трамп публично призывал, заставляло наблюдателей гадать, как быстро могут начаться любые потенциальные переговоры", - сказано в статье.

Важно, что Трамп также проявляет все большее нетерпение по отношению к Путину. Он и его советники вынашивают планы по принуждению России к уступкам с помощью усиления санкций или снижения цен на основной российский экспорт - нефть.

"Если переговоры начнутся всерьез, обе стороны столкнутся со множеством острых проблем, включая вопрос, сохранит ли Россия все украинские территории, которые она заняла в ходе боевых действий, и получит ли Москва какое-либо смягчение санкций", - пишкт журналисты.

Отмечается, что будущее Украины не менее сложно. Остаются вопросы о том, как она будет вписана в западную архитектуру безопасности и какие гарантии ей будут предоставлены, чтобы убедиться, что Россия не нападет снова.

Возможность переговоров по Украине

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова договариваться с Соединенными Штатами Америки по вопросу войны в Украине "в режиме жесткого торга". Он заявил, что говорить будут "с учетом реалий на земле":

При этом Рябков подчеркнул, что первый шаг в "нормализации отношений" между РФ и США якобы должен сделать Вашингтон.

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